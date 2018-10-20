Айнрахт знищив Фортуну в Бундеслізі

Айнтрахт не залишив шансів Фортуні в матчі 8-го туру чемпіонату Німеччини. Команда з Франкфурта на домашньому полі розгромила суперника з рахунком 7: 1.

Нападник Лука Йович відзначився в цій грі пента-триком. Також дубль оформив Себастьєн Аллер.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга.

8-й тур

19 жовтня

Айнтрахт - Фортуна 7:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Аллер, 2:0 - 26 Йович - 26, 3:0 - 34 Йович, 4:0 - 50 Аллер, 4:1 - 53 Лукебакіо, 5:1 - 55 Йович , 6:1 - 69 Йович, 7:1 - 72 Йович.

Нагадаємо у Баварії конфлікт гравців з головним тренером.

Раніше, Баварія зганьбилася у Бундеслізі у матчі з менхенгладбахською Борусією.

Джерело - Чемпіон.