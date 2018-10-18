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Українських гравців команди карпаталья довічно дискваліфікували. ФОТО

Сьогодні 22:07 291 0
Українських гравців команди карпаталья довічно дискваліфікували. ФОТО

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України оголосив вердикт щодо українських футболістів, які виступали за так звану збірну Закарпаття з футболу.

Про це повідомляє 24 канал.

КДК ФФУ довічно дискваліфікував українських футболістів, які брали участь в матчах команди Карпаталія. Зокрема, йдеться про так званий чемпіонат світу серед невизнаних чи частково визнаних країн, автономій та етнічних команд, перемогу на якому й здобула збірна Закарпаття.

Як заявив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, участь цієї команди у так званому чемпіонаті невизнаних держав негативно позначилась на авторитеті та іміджі ФФУ. Тому за поведінку, яка шкодить репутації футболу та ФФУ, дисциплінарним комітетом прийнято рішення про довічну дискваліфікацію українських гравців футбольної команди Карпаталія.

Організаторам і членам команди, серед яких переважно громадяни Угорщини, ще раніше заборонили в'їзд на територію України.

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Джерело - 24 канал.

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