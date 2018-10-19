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Рафаїлов може поплатитися за слова про геїв

Сьогодні 08:58 472 0
Рафаїлов може поплатитися за слова про геїв

Заступник голови Федерації футболу України Юрій Запісоцький розповів, що контрольно-дисциплінарний комітет федерації вирішуватиме чи карати директора Зорі Сергія Рафаїлова за слова про геїв.

Цитує Запісоцького видання Трибуна.

"Я не можу сказати, чи будуть слова Рафаїлова розглядатися органами ФФУ. КДК має достатню незалежність, щоб розв'язувати це питання самостійно. Сумніваюся, що будуть ще якісь коментарі від адміністрації ФФУ. Як мінімум до розгляду цієї справи КДК", - сказав Запісоцький.

Окрім цього його слова можуть розглянути ще в комітеті з етики і чесної гри.

Раніше Рафаїлов розповідав, що Шахтар хоче задушити Зорю.

Джерело - Трибуна.

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