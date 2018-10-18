Рафаїлов: Шахтар хоче задушити Зорю

Донецькому Шахтарю не потрібна конкуренція в чемпіонаті України.

Про це сказав генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Не виключено, що Шахтар може задушити Зорю. Я навіть більше знаю – в цьому чемпіонаті таке завдання поставлене.

Вони не хочуть конкуренції. Це гроші, 25 млн євро за те, що ви потрапляєте в групу Ліги чемпіонів. Плюс інтерес до футболістів підвищується. Можна до 40 млн заробити, це половина їх бюджету", – сказав Рафаїлов.