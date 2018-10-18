Український Путін сколихнув польський футбол

Вихованець київського Динамо Віктор Путін, який нині виступає у третьому польському дивізіоні за Віслу із Сандомиру, став ньюзмейкером тамтешніх ЗМІ.

Про це повідомляє FootballHUB.

Його клуб наприкінці вересня вибив із розіграшу Кубка Польщі Корону. А сам футболіст став героєм матчу, відзначившись дублем.

"Це велике досягнення для клуба. Тут таке коїлося! Вболівальники повибігали на поле. Фанат Корони пробрався до наших, вкрав прапор і вони у себе на трибуні його спалили. Поліція зупинила матч, а ми чекали у підтрибунці півгодини. Ось таке дербі з третьоліговою командою", — розповів гравець.