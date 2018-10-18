Маркевич: Димінський знищить Карпати до кінця

Колишній тренер львівських Карпат Мирон Маркевич поділився думкою про перспективи львів'ян.

Його слова наводить Xsport з посиланням на радіо Мова Футболу.

"Щороку команда думає, як би не вилетіти з Прем'єр-ліги. Подібну ситуацію ми спостерігаємо протягом 17 років. Потім керівництво скаржиться на уболівальників, що вони не ходять на матчі. А туди нічого ходити, команда не грає і ніхто на такий футбол ходити не буде. У клубу немає ніякої перспективи. Не думаю, що Петро Димінський колись продасть команду. Він її вже знищить до кінця", — заявив Маркевич.