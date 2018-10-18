Шевченко - у ТОП-5 українських тренерів

Матч Ліги націй УЄФА збірної України проти Чехії (1:0) став для Андрія Шевченка 21-м на чолі національної команди.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

В історичному реєстрі головних тренерів української футбольної збірної Андрій Шевченко за кількістю матчів піднявся на п’яте місце, наздогнавши Олексія Михайличенка.

У топ-5 наставників збірної України за кількістю проведених матчів Андрія Шевченка випереджають Йожеф Сабо (34 матчі), Михайло Фоменко (37 поєдинків) та Олег Блохін (64 зустрічі).

Нагадаємо, Україна переграла Чехію і гарантувала собі перше місце в Лізі націй.

Також ФФУ отримає кругленьку сум від УЄФА.

Джерело - ФФУ.