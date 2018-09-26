Росіяни не згодні з вибором ФІФА, щодо найкращих вболівальників світу. ВІДЕО

Вболівальники збірної Перу були визнані кращими в світі у 2018 році за версією Міжнародної федерації футболу. Але росіяни не згодні.

Пр це повідомила збірна Росії на офіційній сторінці команди в Twitter.

На чемпіонат світу в Росію підтримати свою збірну, яка потрапила на турнір вперше за 36 років, приїхало близько 40 тис. перуанців. Але росіянами було викладено відео з нарізкою різних фрагментів, за якими кращими в світі повинні були стати російські вболівальники.

Друзья!

Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, всё по делу?

Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций! 😡

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/QZ1ZVFTOwM — Сборная России (@TeamRussia) 25 вересня 2018 р.

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - twitter/TeamRussia.