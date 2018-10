Головний тренер Монако Тьєррі Анрі заявив, що буде брати приклад з Хосепа Гвардіоли у своїй тренерскьій роботі.

Про це повідомляє sport.ua.

"Прикладом тренера для мене буде Пеп. Я по новому навчився грати, коли приїхав до нього в Барселону. З Пепом ми могли годинами обговорювати футбол. Він на крок попереду всіх інших", - цитує Анрі Four Four Two.