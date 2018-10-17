Коноплянка: Сподіваюся Яречмук ще заб'є вирішальний гол

Євген Коноплянка сподівається, що Роман Яремчук ще заб'є свій гол у вирішальному матчі за збірну.

Про це повідомляє football-ukraine.com.

"Так, він нападник і в першу чергу повинен забивати. Але якщо команда виграє, то, як мені здається, ніяких претензій бути не повинно. Три очки в скарбничці - і всі задоволені. Яремчук зіграв добре, часто бив по воротах, але йому не щастило. Я сподіваюся, що коли рахунок буде нічийним, він ще заб'є вирішальний м'яч".