Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО

У матчі з Чехією у третьому турі групового етапу Ліги націй українську футболку в 76-ий раз одягнув півзахисник німецького Шальке Євген Коноплянка. Таким чином він перевершив досягнення Сергія Реброва з відміткою в 75 матчів.

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Останніми роками Євген незмінний лідер української команди, що підтверджують його голи. Один з такиз красенів влетів у ворота голкіпера збірної Англії Джо Харта.

Нагадаємо, що на тренуванні збірної Аргентини півзахисник Зеніта забив незвичайний гол.

Джерело - Чемпіон.

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