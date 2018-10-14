Збірна Нідерландів втратила лідера захисту

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк відчув рецидив старої травми у матчі за збірну Нідерландів.
Про це повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.
Ван Дейк травмувався у матчі чемпіонату Англії проти Саутгемптона та знову відчув дискомфорт через пошкодження ребра. Терміни відновлення ван Дейка невідомі.
Через проблеми зі здоров’ям ван Дейк не зможе зіграти у товариському матчі проти збірної Бельгії.
Нагадаємо, ван Дейк забив один з голів у матчі Ліги Націй проти Німеччини.
У матчі проти Нідерландів Йоахім Лев провів рекордний матч на чолі збірної Німеччини.
Джерело - Офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.