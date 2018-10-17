Шевченко розповів, де проведе наступний збір

Головний тренер збірної України анонсував наступний збір головної команди країни.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Зараз ми вивчаємо можливі локації наступного збору. Найімовірніше, зберемося в Дніпрі. А до гри зі Словаччиною готуватимемося в Києві. Нам дуже хочеться повернутися в столицю і зіграти перед київською публікою", — заявив Шевченко.