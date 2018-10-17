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Шевченко розповів, де проведе наступний збір

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Шевченко розповів, де проведе наступний збір

Головний тренер збірної України анонсував наступний збір головної команди країни.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Зараз ми вивчаємо можливі локації наступного збору. Найімовірніше, зберемося в Дніпрі. А до гри зі Словаччиною готуватимемося в Києві. Нам дуже хочеться повернутися в столицю і зіграти перед київською публікою", — заявив Шевченко.

Наступний матч збірна України проведе 16 листопада проти Словаччини в Лізі націй.

Нагадаємо, Україна переграла Чехію і гарантувала собі перше місце в Лізі націй.

Також ФФУ отримає кругленьку сум від УЄФА.

Джерело - ФФУ.

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