Франція здолала Німеччину в Лізі Націй

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Німеччиною у 4-му турі Ліги Націй.

Франція, завдяки перемозі, набрала 7 очок та зміцнила лідерство у групі A1. Німеччина з 1 пунктом третя. Між ними з 4 очками розташувалися Нідерланди.

Ліга Націй

4-й тур

Група A1

Франція - Німеччина 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 (з пенальті) Кроос, 1:1 - 62 Грімзанн, 2:1 - 80 (з пенальті) Грізманн

Нагадаємо, Україна перемогла Чехію та достроково вийшла до найсильнішого дивізіону Ліги Націй.

Раніше, Німеччина розгромно програла у Лізі Націй Нідерландам.

Джерело - Чемпіон.