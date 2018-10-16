Барселона хоче орендувати захисника Зеніта

Барселона може взимку орендувати сербського захисника Зеніта Браніслава Івановича.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

34-річний центральний оборонець є для каталонців пріоритетним варіантом. Крім нього у списку можливих придбань перебувають Джені Дакон з Гетафе та Унаї Нуньєс з Атлетика.

Також Барселона хоче підписати захисника Аякса Маттейса де Лігта, проте взимку купити його не вийде, тому каталонці розглядають інші варіанти.

У нинішньому сезоні Іванович зіграв за Зеніт 10 матчів.

Нагадаємо, гравцю Барселони Арді Турану, який виступає у оренді в Туреччині, загрожує 12 років ув’язнення.

Раніше, Барселона втратила через травму форварда Луїса Суареса.

Джерело - Mundo Deportivo.