Фенербахче хоче підписати Зінченка

Олександр Зінченко отримав ще один варіант продовження кар'єри. Якщо український хавбек вирішить тимчасово покинути Манчестер Сіті у пошуках ігрової практики, у боротьбу за нього вступить Фенербахче.

Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

Віце-чемпіон Туреччини жахливо розпочав сезон – 8 очок і 15 місце після 8 турів Суперліги. Новий головний тренер команди Філліп Коку не задоволений підбором виконавців і взимку хоче серйозно оновити склад турецького гранда.

Як повідомляє джерело, Зінченко – перший у трансферному шорт-листі Фенербахче. Українець є пріоритетним варіантом наставника команди.

Нагадаємо, Зінченко міг стати гравцем Наполі.

Раніше, Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ, після матчу з Брайтоном.

Джерело - football24.