Вірт: Чехія слабша за Україну

Тренер Руха Юрій Вірт вважає, що збірній України не варто боятися Чехію.

Про це сказав сам фахівець.

"Ми можемо тільки припускати, як складеться поєдинок. Але сучасна збірна Чехії об'єктивно слабша за Україну. Ми граємо вдома і якщо зіграємо на своєму рівні, то навряд чи щось повинно перешкодити команді Андрія Шевченка домогтися позитивного результату", – говорить Вірт.

Нагадаємо, матч Україна – Чехія відбудеться 16 жовтня о 21:45 на ОСК Металіст у Харкові. У разі перемоги "жовто-сині" достроково вийдуть у лігу А.

Букмекери ставлять на Україну.

Джерело - ua-football.