Кейн: Ми знали, що обіграємо Іспанію

Гравці збірної Англії ще до матчу знали, що переможуть іспанців.
Про це заявивив нападник англійської збірної Гаррі Кейн.
"Це було неймовірно. Іспанія одна з найкращих команд світу. Ми знали, що можемо обіграти їх.
Друга половина гри була складнішою, але ми добре захищались і зуміли впоратись із тиском", – заявив Кейн в ефірі Sky Sports.
Відзначимо, що в матчі з іспанцями в активі форварда Тоттенхема 2 результативні передачі – на Маркуса Решфорда та Рахіма Стерлінга.
Нагадаємо, збірна Англії перемогла іспанців в Лізі націй.
Після першого тайму команда трьох левів розгромно виграла.
Джерело - football24.