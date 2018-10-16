Кейн: Ми знали, що обіграємо Іспанію

Гравці збірної Англії ще до матчу знали, що переможуть іспанців.

Про це заявивив нападник англійської збірної Гаррі Кейн.

"Це було неймовірно. Іспанія одна з найкращих команд світу. Ми знали, що можемо обіграти їх.

Друга половина гри була складнішою, але ми добре захищались і зуміли впоратись із тиском", – заявив Кейн в ефірі Sky Sports.