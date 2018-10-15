Бейл покинув збірну через травму

Нападник збірної Уельсу і мадридського Реала Гарет Бейл залишив стан національної команди через травму.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Sky Sports.

Валлієць відправився в Мадрид. 29-річний форвард травмував пах ще в поєдинку чемпіонату Іспанії проти Атлетіко. Втім після цього вийшов на поле ще двічі: в грі з Алавесом і збірною Іспанії.

Збірна Уельсу зараз займає друге місце у своїй групі в Лізі націй. Попереду у неї зустріч з Ірландією.

Нагадаємо, Марлос став кращим гравцем групи В Ліги Націй.

А де Хеа може перейти в ПСЖ.

Джерело - Xsport.