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Росія розібралася з Туреччиною у Лізі Націй

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Росія розібралася з Туреччиною у Лізі Націй

Збірна Росії у 4-му турі Ліги Націй впевнено перемогла Туреччину, яку тренує Мірча Луческу. 

На 20-й хвилині Росію вивів вперед Роман Нойштедтер, який вдало зіграв на добиванні після кутового. На 78-й хвилині другий гол у ворота команди Мірчі Луческу забив Денис Черишев, який в один дотик замкнув фланговий простріл Олександра Головіна. 

Росія перемогла Туреччину 2:0, набрала 7 очок та зміцнила лідерство у групі. Туреччина має 3 пункти, Швеція - 1. 

Ліга Націй

4-й тур

14 жовтня

Група B2

Росія - Туреччина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Нойштедтер, 2:0 - 78 Черишев

Нагадаємо, у іншому матчі 4-го туру Ліги Націй Румунія та Сербія зіграли внічию 0:0

Раніше, збірна Нідерландів розгромила у Лізі Націй Німеччину

Джерело - Чемпіон.

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