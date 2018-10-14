Росія розібралася з Туреччиною у Лізі Націй

Збірна Росії у 4-му турі Ліги Націй впевнено перемогла Туреччину, яку тренує Мірча Луческу.

На 20-й хвилині Росію вивів вперед Роман Нойштедтер, який вдало зіграв на добиванні після кутового. На 78-й хвилині другий гол у ворота команди Мірчі Луческу забив Денис Черишев, який в один дотик замкнув фланговий простріл Олександра Головіна.

Росія перемогла Туреччину 2:0, набрала 7 очок та зміцнила лідерство у групі. Туреччина має 3 пункти, Швеція - 1.

Ліга Націй

4-й тур

14 жовтня

Група B2

Росія - Туреччина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Нойштедтер, 2:0 - 78 Черишев

Нагадаємо, у іншому матчі 4-го туру Ліги Націй Румунія та Сербія зіграли внічию 0:0.

Раніше, збірна Нідерландів розгромила у Лізі Націй Німеччину.

Джерело - Чемпіон.