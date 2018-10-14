Румунія та Сербія зіграли внічию у Лізі Націй

У 4-му турі групового раунду Ліги Націй збірна Румунії зіграла вдома внічию із Сербією.

Румунія наприкінці першого тайму залишилася у меншості, після вилучення Габріеля Тамаша. Серби не змогли скористатися чисельною перевагою та звели матч внічию 0:0.

Вони набрали 8 очок та залишилися на першому місці. На другій позиції Румунія, у якої 6 пунктів. У Чорногорії - 4 очка, Литва не набрала жодного пункту.

Ліга Націй

4-й тур

14 жовтня

Група С4

Румунія - Сербія 0:0

Вилучення: 44 Тамаш (Румунія)

Нагадаємо, у 3-му турі Ліги Націй Нідерланди розгромили Німеччину з рахунком 3:0.

У матчі суперників збірної України Чехія перемогла Словаччину - 2:1.

Джерело - Чемпіон.