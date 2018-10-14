Боатенг не допоможе Німеччині у матчі з Францією

Джером Боатенг не зіграє за Німеччину у матчі Ліги Націй проти команди Франції.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Центральний захисник отримав травму в матчі проти збірної Нідерландів. Боатенг зміг дограти матч до кінця, проте, пізніше з'ясувалося, що у захисника проблеми з гомілкою. Боатенг вже залишив розташування національної команди.

Нагадаємо, збірна Німеччини поступилася Нідерландам у Лізі націй з рахунком 0:3.

Йоахім Лев став рекордсменом збірної Німеччини за кількістю матчів на посаді головного тренера.

Джерело - Німецький футбольний союз.