Грозний хоче відібрати очки в Шахтаря

Головний тренер київського Арсеналу" В'ячеслав Грозний розповів про найближчі плани своєї команди.

Його слова наводить Xsport.

"Не дивіться на те, що ми з великим рахунком поступилися Шахтарю в контрольному матчі. Ми грали без низки провідних футболістів. А вже за кілька днів повернуться Гринь, Оріховський, Алексєєв. Ми на них дуже розраховуємо. Так само як і на нашого новачка - Акулініна. Про перемогу над Ворсклою ми вже забули. Тепер думаємо про матч зі Львовом. У ньому перед командою також стоятиме максимальне завдання. І, скажу вам таємницю, у Шахтаря ми теж хочемо відібрати очки", — сказав Грозний.