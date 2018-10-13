Ліга Націй: результати матчів 12 жовтня. ВІДЕО

У Лізі Націй відбулося 7 матчів третього туру.
До вашої уваги результати та відеоогляди матчів.
Ліга Націй УЄФА
Третій тур
12 жовтня
Білорусь — Люксембург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 43 Сарока.
Австрія — Північна Ірландія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 71 Арнаутович
Бельгія — Швейцарія 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 — 58 Лукаку, 1:1 — 76 Гавранович, 2:1 — 84 Лукаку.
Молдова — Сан-Марино 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 31 Гінсарі, 2:0 — 67 Гінсарі.
Греція — Угорщина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 65 Мітроглу.
Хорватія — Англія 0:0
Естонія — Фінляндія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 90+1 Пуккі
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Джерело - Чемпіон.