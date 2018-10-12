Визначився найкращий гравець АПЛ у Вересні. ФОТО

Англійська Прем'єр-ліг назвала кращого гравця вересня.
Інформацію про переможця розмістили на офіційній сторінці чемпіонату в Twitter.
Титул найкращого отримав півзахисник Челсі Еден Азар. У чотирьох матчах вересня він забив п'ять голів. Челсі двічі переміг і двічі зіграв внічию.
Blue, Belgian, unbeaten & brilliant 🔵— Premier League (@premierleague) 12 жовтня 2018 р.
Your @EASports #PL Player of the Month for September, @ChelseaFC's @hazardeden10! #PLAwards pic.twitter.com/zVnHTWW4h1
Нагадаємо, гол Старіджа визнали найкращим в АПЛ.
А Коноплянка анонсував свій перехід в Минай.
Джерело - АПЛ.