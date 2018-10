Визначився найкращий гравець АПЛ у Вересні. ФОТО

Англійська Прем'єр-ліг назвала кращого гравця вересня.

Інформацію про переможця розмістили на офіційній сторінці чемпіонату в Twitter.

Титул найкращого отримав півзахисник Челсі Еден Азар. У чотирьох матчах вересня він забив п'ять голів. Челсі двічі переміг і двічі зіграв внічию.

