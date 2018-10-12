Дешам: Ця гра буде нам наукою

Збірна Франції не може постійно грати на високому рівні.

Про це сказав наставник команди Дідьє Дешам.

"Я тут не для того, щоби плямувати все, навіть якщо я не можу бути задоволений діями команди на полі протягом години. Але я й не скажу, що мені не подобаються такі матчі. Вони стануть нам наукою. Ми не можемо постійно бути на високому рівні. Трапляються і невеликі спади", - говорить Дешам.