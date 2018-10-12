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Динамо проведе контрольну гру з Арсеналом

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Динамо проведе контрольну гру з Арсеналом

Під час перерви у чемпіонаті на матчі збірних, відбудеться спаринг між столичними клубами.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

13 жовтня відбудеться товариський матч між Динамо та Арсеналом. Початок зустрічі заплановано 12 годину, 

Поєдинок відбудеться на базі Динамо у Кончі-Заспі. Матч у суботу в прямій трансляції покаже клубний YouTube-канал "біло-синіх".

Нагадаємо, що в рамках 10-го туру УПЛ Динамо перемогло Арсенал із рахунком 1:0.

Раніше Арсенал провів контрольну гру з Шахтарем.

Джерело - Динамо.

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