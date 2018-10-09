Найкращим гравцем вересня визнали лідера Карпат

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у номінації Найкращий гравець вересня став нападник Карпат Мар'ян Швед.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Всього у голосуванні взяли участь близько 2200 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:
Мар’ян Швед - 59 % голосів,
Віктор Циганков - 25 %,
Василь Грицук - 6 %,
Жуніор Мораес - 4 %,
Тайсон - 3 %,
Ардін Даллку - 1 %,
Бруно Дуарте - 1 %,
Валерій Федорчук - 1 %.
Нагадаємо, Швед забив гол-красень у ворота Андорри.
Раніше, Швед став найкращим гравцем туру в УПЛ.
Джерело - УПЛ.