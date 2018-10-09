Найкращим гравцем вересня визнали лідера Карпат

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у номінації Найкращий гравець вересня став нападник Карпат Мар'ян Швед.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Всього у голосуванні взяли участь близько 2200 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Мар’ян Швед - 59 % голосів,

Віктор Циганков - 25 %,

Василь Грицук - 6 %,

Жуніор Мораес - 4 %,

Тайсон - 3 %,

Ардін Даллку - 1 %,

Бруно Дуарте - 1 %,

Валерій Федорчук - 1 %.

Нагадаємо, Швед забив гол-красень у ворота Андорри.

Раніше, Швед став найкращим гравцем туру в УПЛ.

Джерело - УПЛ.