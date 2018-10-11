Фанатів Челсі відправлятимуть в концтабір

Лондонський Челсі буде відправляти фанатів що провинилися в концтабір Освенцим.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, власник аристократів Роман Абрамович планує повністю викорінити прояви антисемітизму серед фанатів свого клубу. Російський мільярдер вважає, що звичайної заборони на відвідування матчів недостатньо. Винним фанатам буде надаватися вибір: або повне анулювання сезонних абонементів, або екскурсія по концтабору Освенцим.

Нагадаємо, Челсі готовий продати Азара.

Також, лідер Челсі може перейти в Мілан.

Джерело - xsport.