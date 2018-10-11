Пластун і Яремчук отримали нового головного тренера

Бельгійський Гент, за який виступають українці Ігор Пластун і Роман Яремчук, призначив нового головного тренера. З командою працюватиме 48-річний данський фахівець Єсс Торуп.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Торуп тренував данський Есб’єрг, молодіжні збірні Данії, а останнім його місцем роботи був Мідтьюллан.

Нагадаємо, Гент звільнив попереднього наставника Іва Вандергаге після поразки Генку з рахунком 5:1. Команда українців посідає 7 місце після 10 турів.

Яремчук емоційно відреагував на звільнення наставника.

Джерело - Гент.