В Америці може з'явитися новий чемпіонат

У Північній Америці може з'явитись об'єднана ліга трьох країн, зокрема, США, Канади та Мексики.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Поява північноамериканської ліги можлива. Потрібно оцінити всі плюси і мінуси. Але я думаю, що це спосіб рости і змагатися. Якщо ми можемо провести ЧС-2026, то зможемо і створити лігу Північної Америки", – сказав президент мексиканської ліги Енріке Бонілья.

Нагадаємо, саме США, Канада та Мексика стануть господарями чемпіонату світу-2026. Наразі існує ліга МЛС, в якій грають американські та канадські клуби.

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