Шевченко розповів про можливість очолити новий клуб Берлусконі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не має наміру працювати із новим клубом Сільвіо Берлусконі Монцою.

Про це сказав сам наставник синьо-жовтих.

"Я нещодавно привітав Сільвіо Берлусконі з днем ​​народження і з придбанням нового клубу. Я дуже радий, що така людина повертається до футболу.

Очолити Монцу? Ми з ним пожартували на цю тему, але зараз я сфокусований на тому, щоб вивести збірну України у фінальну частину Євро-2020 року, тому інші пропозиції по роботі не розглядаю", – сказав Шевченко.