Шевченко розповів про можливість очолити новий клуб Берлусконі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не має наміру працювати із новим клубом Сільвіо Берлусконі Монцою.
Про це сказав сам наставник синьо-жовтих.
"Я нещодавно привітав Сільвіо Берлусконі з днем народження і з придбанням нового клубу. Я дуже радий, що така людина повертається до футболу.
Очолити Монцу? Ми з ним пожартували на цю тему, але зараз я сфокусований на тому, щоб вивести збірну України у фінальну частину Євро-2020 року, тому інші пропозиції по роботі не розглядаю", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, Берлусконі купив новий клуб.
Також, збірна України зіграє з Італією товариський матч.
Джерело - ФФУ.