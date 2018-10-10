На матч Італія-Україна запросили безпритульних

На матчі Італія - Україна очікується близько 11 тисяч глядачів.

Про це повідомляє прес-служба федерації футболу України.

"Наразі на гру продано 8 тисяч квитків, на трибунах ще буде 2 тисячі школярів і одна тисяча безпритульних. Загалом на матчі очікується близько 11-ти тисяч глядачів", – говориться в повідомленні ФФУ.

Нагадаємо, сьогодні українці на стадіоні Луїджі Ферраріс в Генуї зіграють товариський матч проти команди Італії. Початок о 21:45

Після цього поєдинку збірна вилетить до Харкова на гру Ліги націй проти Чехії, яка пройде 16 жовтня.

Джерело - ФФУ.