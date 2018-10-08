Зідана і Венгера сватають у німецький гранд

Незважаючи на те, що президент Баварії публічно підтримав нинішнього головного тренера команди Ніко Ковача після провального старту в чемпіонаті, керівництво чемпіонів Німеччини все одно займається пошуками нового наставника.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

В якості наступника хорвату баварці розглядають три кандидатури: Зінедін Зідан, Лоран Блан і Арсен Венгер. Усі три французькі фахівця знаходяться без роботи.

Після 7 турів чемпіонату Німеччини Баварія йде на 6-му місці, відстаючи від лідируючої Боруссії Дортмунд на 4 очки.

Нагадаємо, у Баварії конфлікт тренера з гравцями.

Баварія зганьбилася у Бундеслізі у матчі з менхенгладбахською Борусією.

Джерело - ua-football.