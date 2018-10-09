Агент Зідана: Ювентус - хороший варіант

Зінедін Зідан взяв може працювати не тільки в топ-клубі.
Про це повідомив агент тренера Алан Мільяччо.
"Ювентус може бути хорошим варіантом, Зідана пов'язує спільне минуле з туринським клубом. Він також може зацікавитися іншими клубами, якщо так йому підкаже серце. Це не обов'язково повинен бути топ-клуб, але точно амбітний проект. На даний момент Зідан взяв паузу до наступного літа, в цьому він не змінить свого рішення", - цитує Мільяччо Journal du Dimanche.
Нагадаємо, Зідан не хоче тернувати Манчестер Юнайтед.
Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед вже почав переговори з Зіданом.
Джерело - ua-football.