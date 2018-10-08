Морозюк: Шахтарю рано радіти

Півзахисник київського Динамо Микола Морозюк задоволений втратою очок Шахтарем.

Про це сказав сам гравець.

"Я радий, що Шахтар втратив очки, це вам скаже будь-який гравець Динамо. Думаю, буде нелегко наздогнати "гірників", але попереду ще велика частина чемпіонату, як і вся боротьба. Чемпіонство ще не втрачено, Шахтарю рано радіти", – цитує Морозюка офіційний сайт Динамо.