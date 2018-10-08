Тайсон пройшов медичне обстеження. ВІДЕО

Півзахисник донецького Шахтаря Тайсон завтра, 9 жовтня, дізнається точний діагноз та час відновлення після травми, яку він отримав у матчі проти Зорі.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

"Все буде добре", – сказав Тайсон, покидаючи клініку, в якій проходив медогляд.

Тайсон пройшов медобстеження після травми, якої зазнав.



Точний діагноз і строки відновлення будуть відомими 9 жовтня. pic.twitter.com/yEjEkYd8a8 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 8 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан і той був змушений покинути поле з допомогою медиків.

Вболівальники гірників погрожують Харатіну розправою.

Джерело - twitter/FCShakhtar.