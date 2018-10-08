Італія - Україна: стали відомі судді матчу

Визначилась бригада арбітрів, яка працюватиме на товариському матчі Італія – Україна.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Головним суддею зустрічі буде 28-річний Раде Обренович. На лініях йому допомагатимуть Матей Жунич та Мануель Відалі. Усі зі Словенії.
Обов’язки четвертого судді виконуватиме італієць Марко Ді Белло.
Товариський поєдинок Італія – Україна відбудеться у Генуї в середу, 10 жовтня. Початок о 21:45.
Нагадаємо, Шевченко визначився зі складом збірної на Лігу Націй.
Раніше була інформація, до збірної Шевченко викликав 10 легіонерів.
Джерело - ФФУ.