Лондонський Арсенал змінив технічного спонсора

Adidas стане новим технічним спонсором лондонського Арсенала.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

Угода, за яку каноніри отримуватимуть 60 мільйонів фунтів на сезон, набуде чинності з 1 липня наступного року та розрахована на 5 років.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs