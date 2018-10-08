Лондонський Арсенал змінив технічного спонсора

Adidas стане новим технічним спонсором лондонського Арсенала.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

Угода, за яку каноніри отримуватимуть 60 мільйонів фунтів на сезон, набуде чинності з 1 липня наступного року та розрахована на 5 років.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs — Arsenal FC (@Arsenal) 8 жовтня 2018 р.

Лондонці зможуть заробити суму вдвічі більшу, ніж вони отримали від Puma, починаючи з 2014-го. Однак це все одно менше, ніж заробляє з Adidas Манчестер Юнайтед (75 млн фунтів на сезон).

Нагадаємо. Арсенал впевнено розібрався з Карабахом в ЛЄ.

Водночас Ворскла поступилася Спортінгу.

Джерело - twitter/Arsenal.