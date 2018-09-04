Селезньов: Я благав президента відпустити мене в Галатасарай

Український форвард Акхісара Євген Селезньов хотів перейти до гранда турецького футболу Галатасарая.
Про це розповів сам гравець.
"В останній день надійшла офіційна пропозиція. Як я не просив і не благав президента клубу, вони навіть чути мене не хотіли. Не те, що мене – вони Галатасарай слухати не хотіли. Сказали: "Хоч мільярд пропонуйте, ми його не відпустимо",- говорить футболіст.
Нагадаємо, Селезньова вилучили в матчі чемпіонату Туреччини.
Раніше, українець приніс кубок для своєї команди.
Джерело - Футбол 1.