Селезньов: Я благав президента відпустити мене в Галатасарай

Український форвард Акхісара Євген Селезньов хотів перейти до гранда турецького футболу Галатасарая.

Про це розповів сам гравець.

"В останній день надійшла офіційна пропозиція. Як я не просив і не благав президента клубу, вони навіть чути мене не хотіли. Не те, що мене – вони Галатасарай слухати не хотіли. Сказали: "Хоч мільярд пропонуйте, ми його не відпустимо",- говорить футболіст.