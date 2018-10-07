Арсенал розтрощив Фулгем, Челсі переміг Саутгемптон у АПЛ. ВІДЕО

У 8-му турі чемпіонату Англії Арсенал розгромив Фулгем, а Челсі переміг Саутгемптон.

Фулгем лише в першому таймі чинив Арсеналу гідний опір та на гол Александра Ляказетта відповів точним ударом Андреа Шюррле.

Після перерви Арсенал поставив все на свої місця та довів справу до розгрому. Ляказетт забив другий гол, також дубль оформив П’єр-Емерік Обамеянг, ще один гол на рахунку Арона Ремзі.

Арсенал переміг Фулгем 5:1

Чемпіонат Англії, АПЛ

8-й тур

7 жовтня

Фулгем - Арсенал 1:5 (1:1)

Голи: 0:1 - 29 Ляказетт, 1:1 - 44 Шюррле, 1:2 - 49 Ляказетт, 1:3 - 67 Ремзі, 1:4 - 79 Обамеянг, 1:5 - 90+1 Обамеянг.

Саутгемптон - Челсі 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Азар, 0:2 - 57 Барклі, 0:3 - 90+3 Мората

Нагадаємо, у іншому матчі 11-го туру Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ньюкасла.

Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Ліверпулем.

Джерело - Чемпіон.