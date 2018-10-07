Екс-лідер Динамо зіграв після дворічної дискваліфікації

Колишній хавбек Динамо Роман Єременко повернувся на поле після дворічної дискваліфікації за допінг.

Єременко вийшов у складі Спартака на матч чемпіонату Росії проти Єнісея та допоміг своїй команді перемогти 3:2.

Півзахисник збірної Фінляндії був покараний у 2016 році за вживання кокаїну.

У складі київського "Динамо" Єременко виступав з 2008 по 2011 рік, зіграв 77 матчів та забив 5 голів.

Нагадаємо, Єременко підписав контракт зі Спартаком влітку цього року.

Фани колишнього клубу Єременка - ЦСКА, назвали влаштували йому гарячий прийом під час матчу проти Спартака.

Джерело - Чемпіон.