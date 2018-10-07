ФК Львів — Десна: стартові склади команд

Ігровий день неділі, 7 жовтня в Українській Прем'єр-лізі розпочнеться матчем між ФК Львів та чернігівською Десною.
Поєдинок стартує менше ніж за годину, а тренерські штаби визначилися із тими виконавцями, які вийдуть на поле з перших хвилин матчу.
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До вашої уваги стартові склади команд.
Чемпіонат України
Українська Прем'єр-ліга
11 тур
7 жовтня
ФК Львів — Десна
ФК Львів: Бандура, Адамюк, Мартан, Голіков, Путраш, Каленчук, Да Сілва, Западня, Тейлор, Сабіно, Бруно.
Десна: Паст, Єрмаков, Філіппов, Картушов Гітченко, Фаворов А, Безбородько, Мостовий, Старенький, Імереков, Фаворов Д.
Нагадаємо, читайте на сайті де дивитися матч ФК Львів — Десна.
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Джерело - Чемпіон.