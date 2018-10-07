ФК Львів — Десна: стартові склади команд

Ігровий день неділі, 7 жовтня в Українській Прем'єр-лізі розпочнеться матчем між ФК Львів та чернігівською Десною.

Поєдинок стартує менше ніж за годину, а тренерські штаби визначилися із тими виконавцями, які вийдуть на поле з перших хвилин матчу.

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До вашої уваги стартові склади команд.

Чемпіонат України

Українська Прем'єр-ліга

11 тур

7 жовтня

ФК Львів — Десна

ФК Львів: Бандура, Адамюк, Мартан, Голіков, Путраш, Каленчук, Да Сілва, Западня, Тейлор, Сабіно, Бруно.

Десна: Паст, Єрмаков, Філіппов, Картушов Гітченко, Фаворов А, Безбородько, Мостовий, Старенький, Імереков, Фаворов Д.

Нагадаємо, читайте на сайті де дивитися матч ФК Львів — Десна.

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Джерело - Чемпіон.