Коноплянка: Досі в голові сидить виступ на Євро-2016

Євген Коноплянка не може забути провал збірної України на Євро-2016.

Про це один з лідерів національної команди розповів у інтерв’ю для тележурналу УЄФА, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Досі в голові сидить наш виступ на Євро-2016. Тоді ми не грали як команда, не були одним цілим на полі. Начебто люди й казали: "Вау, Ярмоленко та Коноплянка, які класні фланги!" Але ж де ми були тоді? Сьогодні футбол вимагає переваги командних зусиль над індивідуальними", - зазначив Коноплянка.

За його словами, він зараз намагається не звертати уваги на компліменти.

"Це не так важливо, коли хтось каже: "Ой, як ти класно обігруєш!" Що з того, якщо я обігрую, а команда не грає? Тож я більше не звертаю уваги на ці компліменти. Таке можна було слухати, коли мені було 20 років", - сказав Коноплянка.

Раніше, Шевченко заявив, що Коноплянка та Ярмоленко стали більше грати на команду.

Нагадаємо, асист Коноплянки допоміг Шальке перемогти Локомотив у Лізі чемпіонів.

Джерело - ФФУ.