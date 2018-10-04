Шевченко: Коноплянка та Ярмоленко стали більше працювати на команду

Тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив прогрес у грі Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Коноплянка дуже додав, особливо в національній команді, урізноманітнив свою гру, так само, як це зробив і Андрій Ярмоленко. Вони стали меншою мірою фланговими гравцями, відтягуючись до середини поля. Відповідно, стали більше працювати на команду та активніше брати участь у командній конструкції гри, чим лише підвищили свій потенціал", - вважає Шевченко.