Шевченко: Коноплянка та Ярмоленко стали більше працювати на команду

Тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив прогрес у грі Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
"Коноплянка дуже додав, особливо в національній команді, урізноманітнив свою гру, так само, як це зробив і Андрій Ярмоленко. Вони стали меншою мірою фланговими гравцями, відтягуючись до середини поля. Відповідно, стали більше працювати на команду та активніше брати участь у командній конструкції гри, чим лише підвищили свій потенціал", - вважає Шевченко.
За словами головного тренера збірної, прогрес лідерів команди підтверджує статистика.
"Підтвердженням є цифри Коноплянки й Ярмоленка - статистика забитих м'ячів, кількість атак, контроль м’яча, відсоток браку, дистанція, яку гравці долають за матч, швидкісна робота. Ці показники дають розуміння, що це не лише слова, що Коноплянка й Ярмоленко - лідери команди", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом у Лізі чемпіонів.
Раніше, Андрій Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Італії та Чехії.
Джерело - ФФУ.