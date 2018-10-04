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Шевченко: Коноплянка та Ярмоленко стали більше працювати на команду

Сьогодні 17:46 507 0
Шевченко: Коноплянка та Ярмоленко стали більше працювати на команду

Тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив прогрес у грі Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. 

"Коноплянка дуже додав, особливо в національній команді, урізноманітнив свою гру, так само, як це зробив і Андрій Ярмоленко. Вони стали меншою мірою фланговими гравцями, відтягуючись до середини поля. Відповідно, стали більше працювати на команду та активніше брати участь у командній конструкції гри, чим лише підвищили свій потенціал", - вважає Шевченко. 

За словами головного тренера збірної, прогрес лідерів команди підтверджує статистика. 

"Підтвердженням є цифри Коноплянки й Ярмоленка - статистика забитих м'ячів, кількість атак, контроль м’яча, відсоток браку, дистанція, яку гравці долають за матч, швидкісна робота. Ці показники дають розуміння, що це не лише слова, що Коноплянка й Ярмоленко - лідери команди", - сказав Шевченко. 

Нагадаємо, асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом у Лізі чемпіонів

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Джерело - ФФУ.

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