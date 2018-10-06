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Маріуполь — Карпати: стартові склади команд

Сьогодні 13:06 263 0
Маріуполь — Карпати: стартові склади команд

Менше, ніж за годину Маріуполь розпочне протистояння з львівськими Карпатами.

Тренери вже визначилися зі стартовими одинадцятками.

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До вашої уваги склади команд, що грають.

Чемпіонат України

Українська Прем'єр-ліга

11 тур

6 жовтня

ФК Маріуполь — Карпати

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.

Карпати: Шевченко, Федецький, Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес, Ді Франко, Кльоц, Мендес, Гуцуляк, Швед

Нагадаємо, де дивитися матч Маріуполь Карпати читайте на сайті.

Джерело - Чемпіон.

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