Маріуполь — Карпати: стартові склади команд

Менше, ніж за годину Маріуполь розпочне протистояння з львівськими Карпатами.
Тренери вже визначилися зі стартовими одинадцятками.
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До вашої уваги склади команд, що грають.
Чемпіонат України
Українська Прем'єр-ліга
11 тур
6 жовтня
ФК Маріуполь — Карпати
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.
Карпати: Шевченко, Федецький, Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес, Ді Франко, Кльоц, Мендес, Гуцуляк, Швед
Нагадаємо, де дивитися матч Маріуполь Карпати читайте на сайті.
Джерело - Чемпіон.