Маріуполь — Карпати: стартові склади команд

Менше, ніж за годину Маріуполь розпочне протистояння з львівськими Карпатами.

Тренери вже визначилися зі стартовими одинадцятками.

Читайте також: телеканал Футбол 2 — дивитися пряму трансляцію

До вашої уваги склади команд, що грають.

Чемпіонат України

Українська Прем'єр-ліга

11 тур

6 жовтня

ФК Маріуполь — Карпати

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.

Карпати: Шевченко, Федецький, Ковтун, Бородай, Мегреміч, Ербес, Ді Франко, Кльоц, Мендес, Гуцуляк, Швед

Нагадаємо, де дивитися матч Маріуполь Карпати читайте на сайті.

Джерело - Чемпіон.