Заховайло: Команді потрібна свіжа кров

Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло, який постійно проживає в Чехії і близько знайомий з чеським футболом, розповів чому відставка Хацкевича не допоможе команді.

Його слова цитує Footboom.

"Я не думаю, що це (відставка Хачцкевича - авт.) допоможе. Потрібна свіжа кров. Видно, що багато гравців вже не можуть дати Динамо більше, ніж уже дали. Зокрема, вважаю, потрібно переглянути весь центральний трикутник. Зрозуміло, потрібен кваліфікований нападник", — сказав експерт.

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Також він пояснив, що очікував подібного розвитку подій у грі з Яблонцем.

"Чехи завжди грають щільно, а в другому таймі вони в чомусь навіть перегравали динамівців. І це при тому, що Яблонець — команда, яка постійно грає в першій п'ятірці чеської першості, але ніколи не ставала чемпіоном країни. Що, звичайно, сумно", — підсумував Заховайло.

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Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Яблунець.

Натомість Ворскла зупинилася за крок до сенсації у грі зі Спортінгом.

Ексклюзивний фоторепортаж матчу Ворскла — Спортінг можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Footboom.