Джулай тонко розкритикував Суркіса

Відомий український журналіст Дмитро Джулай відреагував на чергову втрату очок київським Динамо у Лізі Європи.

Про це він написав на власній сторінці у Twitter.

"Минуло вісім років, тираспольські банери знову стали актуальними", — написав Джулай.

Минуло вісім років, тираспольські банери знову стали актуальними. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 4 жовтня 2018 р.

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Відомий коментатор натякнув на банер, який вболівальники біло-синіх адресували клубу під час поєдинку Ліги Європи у 2010 році проти молдавського Шерифа. Тоді на плакаті вболівальники написали: "У нас не залишилось нічого, крім Історії. Дякуємо, Ігоре".

Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу над Яблонцем.

Натомість Заховайло звинуватив Динамо у відсутності власної моделі гри.

Джерело - Чемпіон.