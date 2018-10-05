Заховайло: у Динамо немає своєї моделі гри

Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло, який постійно проживає в Чехії і близько знайомий з чеським футболом, прокоментував результат матчу Ліги Європи Яблонець — Динамо.

Його слова наводить видання Footboom.

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"Гра показала: на сьогодні різниці між Динамо і Яблонцем немає. Не скажу, що команда переживає кризу, але проблеми є. Головною причиною я вважаю те, що сьогоднішнє Динамо чомусь весь час підлаштовується під суперника. Причому неважливо, з ким кияни грають. Головне те, що у команди немає своєї моделі гри", — сказав функціонер.