Ліон покарали за листівки фанатів про СНІД

Французький Ліон отримав покарання за акцію уболівальників перед домашнім матчем проти Марселя в шостому турі французької Ліги 1.

Про це повідомляє ESPN.

Перед грою група фанатів Ліона роздавала листівки, в яких Марсель описується як місто, в якому панує СНІД. Ліон після інциденту виступив з критикою уболівальників, заявивши, що така акція суперечить цінностям клубу.

Дисциплінарний комітет французької футбольної ліги прийняв рішення покарати клуб штрафом в розмірі 10 тисяч євро.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграв внічию 2:2 в 2-му турі Ліги чемпіонів з Ліоном.

Джерело - football24.